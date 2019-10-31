Пекин, , 13:05 — REGNUM Заявления госсекретаря США Майка Помпео о Компартии КНР являются клеветой и намеренно искажают внешнюю и внутреннюю политику Китая. Об этом 31 октября заявил журналистам на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Это искажение и клевета как на внутреннюю, так и международную политику КНР», — заявил Шуан.

Также он добавил, что заявления Помпео являются грубыми нападками, очерняющими облик Коммунистической партии Китая.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил во время своего выступления в Хадсоновском институте США, что будущее, которое предлагает всему миру Компартия Китая, не нужно ни ему, ни китайскому народу.