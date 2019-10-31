Тбилиси, , 13:00 — REGNUM 31 октября общественное движение «Лело» открыло в Tbilisi Central. Сегодня же началась регистрация граждан в ряды будущей партии партии. Об этом сообщает информагентство «Интерпрессньюс».

Как заявила представитель общественного движения Анна Нацвлишвили, «Лело» открывает двери и приглашает присоединиться к ним каждого из граждан Грузии.

Напомним, общественное движение «Лело» было учреждено в Грузии банкиром Мамукой Хазарадзе в начале сентября. Периодически банкир представляет обществу по 12 членов движения, с которыми он намерен «бороться за развитие Грузии» и с которыми планирует «победить нынешнего правителя» Бидзину Иванишвили. По заявлению Хазарадзе, его партия станет третьей силой, появления которой в стране, по его же определению, панически боится Бидзина Иванишвили.

Ранее прокуратура Грузии обвинила учредителя АО «ТВС Банк» Мамуку Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе в отмывании незаконных доходов в связи со сделками на $17 млн, заключенными в 2007—2008 годах. 10 октября суд в виде меры пресечения вынес Хазарадзе и Джапаридзе выплату залога в размере 700 тысяч лари каждому. О намерении заняться активной общественной, а также политической деятельностью Хазарадзе заявил именно после возбуждения против него уголовного дела.

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