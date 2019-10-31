Калининград, , 12:57 — REGNUM Сфера здравоохранения в регионах снова и снова требует дополнительной финансовой поддержки из центра. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 31 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече с общественностью Калининградской области.

«Рассчитывали на то, что в регионах и муниципалитетах достигнутый уровень будет поддерживаться и развиваться. Не получается. И опять пришли к ситуации, при которой нужно снова с федерального уровня предпринять дополнительные усилия и вливать дополнительные деньги. Это системная проблема», — заявил Путин.

Финансовыми вливаниями проблему на региональном и муниципальном уровне пытались решить уже несколько раз, указал он.

«Мы несколько раз — как минимум дважды — подходили к вопросу улучшения ситуации в первичном звене здравоохранения. В здравоохранении в целом и в первичке в частности. Исходили из того, что нужно поддержать регионы и муниципалитеты с федерального уровня. Один раз сделали — и, в общем, приличные деньги туда направили из федерального бюджета. Прошло какое-то время: выяснилось, что необходимо вернуться к этому вопросу опять с федерального уровня. Опять сделали, поддержали», — отметил президент.