Нур-Султан, , 12:53 — REGNUM Государственные органы Казахстана поддержали введение поощрения граждан республики за отказ от коррупционных преступлений. Об этом 31 октября заявил глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, сообщает издание Forbes.

По его словам, в ближайшее время должны быть внесены изменения в соответствующее постановление правительства. Отмечается, что после завершения следственных действий предполагается 10-процентное вознаграждение при сумме взятки свыше 2,5 млн тенге ($6,44 тыс.). Однако размер поощрения не может превышать 10 млн тенге ($25,8 тыс.).

Напомним, в 2018 году антикоррупционное ведомство Казахстана поощрило 185 жителей Казахстана, которые сообщили о коррупции, на общую сумму 27,3 млн тенге ($70,4 тыс.). В настоящее время максимальное вознаграждение составляет 240 тыс. тенге ($618).

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