Абуджа, , 12:57 — REGNUM Верховный суд Нигерии во вторник, 29 октября, отклонил апелляцию главного оппозиционного кандидата об отмене результатов февральских президентских выборов, в ходе которых Мухаммаду Бухари был переизбран на пост президента. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Оппозиционер Атику Абубакар изначально подал свою жалобу в избирательный трибунал страны, который вынес решение против него в прошлом месяце. Затем он обратился в Верховный суд.

Напомним, согласно данным избирательной комиссии, Бухари набрал на выборах 56% голосов, в то время 41% избирателей проголосовал за Атику.

Победа Бухари на февральских выборах была ожидаема, передают журналисты.