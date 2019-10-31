Кишинёв, , 12:53 — REGNUM Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) может покинуть коалицию с проевропейскими партиями парламента Молдавии и не поддержит вотум недоверия правительству Майи Санду, который выдвинула Демократическая партия. Об этом 31 октября заявил президент страны Игорь Додон в интервью телеканалу Moldova 1.

«Социалисты и президент не поддержат этот вотум недоверия», — заявил Додон и не исключил, что после выборов в молдавский парламент, которые состоятся 3 ноября, ПСРМ может выйти из коалиции с проевропейскими партиями, участвовавшими в формировании нынешнего правительства.

«После выборов будут очень сложные дискуссии. Могу вас заверить, что с определенными персонами мы больше не сядем за стол переговоров», — подчеркнул Игорь Додон.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее президент Молдавии Игорь Додон вмешался в ситуацию вокруг реформы юстиции в стране, создав собственный совет экспертов, который займется реформой юстиции.