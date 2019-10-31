* ИГ — запрещённая в России организация

Шанлыурфа, Турция, , 13:00 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на брифинге в центре операций в провинции Шанлыурфа заявил: «Некоторые пытаются создать такое восприятие, мол, наши Вооружённые силы не борются с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Это абсолютное безумство, далёкое от действительности, говорящее о невежестве и невысоком уме».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Вооружённые силы Турции — единственная в мире армия, сразившаяся с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лицом к лицу и уничтожившая более 3 тыс. террористов на севере Сирии и около 700 — на севере Ирака».

Министр добавил: «Мы открыли международной коалиции наше воздушное пространство, пустили ее на свои базы и оказывали всевозможную логистическую поддержку. Не замечать вклад Турции в борьбу с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) значит быть в полном смысле слова слепым, невеждой и упрямцем».