Сеул, , 12:44 — REGNUM 30 октября лидер КНДР направил соболезнования президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину в связи с кончиной его матери Кан Хан Ок. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации президента Южной Кореи.

По их словам, сообщение со словами поддержки было передано через пограничный пункт Панмунджом.

Известно, что Мун Чжэ Ин получил данное послание посте траурной церемонии, которая прошла 31 октября в католическом соборе Пусана.

Отметим, что это первое послание главы КНДР, после письма, направленного в Южную Корею в июне текущего года после известий о смерти вдовы бывшего президента страны Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа римский Франциск также направил Мун Чжэ Ину свои соболезнования по случаю кончины матери.

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