Шанлыурфа, Турция, , 13:23 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар на брифинге в центре операций в провинции Шанлыурфа заявил: «Безопасность — долгосрочная оборонная потребность. Мы предпримем все усилия для ее водворения. Наша цель здесь — обеспечение безопасности наших границ и нашего народа. Поэтому мы не допустим создания на северо-востоке Сирии террористического коридора».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар отметил: «Для нас важны не только права и интересы нашей страны, мы день и ночь работаем над обеспечением безопасного и добровольного возвращения в свои земли наших сирийских братьев. Нашими целями являются только и только террористы. О нашей борьбе против не имеющих с ними связи курдов, арабов, халдеев, арамейцев, ассирийцев и других этноконфессиональных групп не может идти и речи».

Министр отметил: «Когда же закончится борьба с терроризмом? Она продолжится, пока не будет нейтрализован последний террорист. Только после этого наша страна и ее границы будут защищены. Но посмотрите на лживые заявления о Сирийской национальной армии. Против нее ведётся пропаганда, будто бы эти люди террористы и предатели. А они всего лишь сирийцы, которые пытаются спасти свои дома, деревни и земли».