Киев, , 12:28 — REGNUM У России действительно нет «юридической платформы» для того, чтобы не допустить вступления Украины в НАТО, зато есть «реальная платформа» для этого, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в четверг, 31 октября, комментируя высказывания генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Михаил Демурин © ИА REGNUM

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Столтенберг во время своего выступления в Одессе заявил, что «у России нет права голоса» в вопросе о возможном вступлении Украины в НАТО, «нет никакой юридической и реальной платформы для какого-либо влияния на такое решение».

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«Замечательно» выглядят слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что каждая нация вправе «сама выбирать свой собственный путь», произносимые в тот момент, когда его начальник — госсекретарь США Майк Помпео — поучает китайцев отказаться от своего пути развития, от своей политической системы, своей внешней политики. Это к вопросу о двойных стандартах — они налицо.

Что же касается учёта мнения нашей страны по поводу членства Украины в НАТО, то формально — да, «законных оснований» для того, чтобы влиять на принятие решения о включении Украины в Североатлантический альянс, у России нет. Плохо, что наши руководители до определённого момента рисовали нам розовые картинки, что есть некие договорённости по «партнёрству» России и НАТО, которые «вынудят» руководство альянса учитывать мнение Москвы по этому и другим вопросам стратегического свойства. Мы, правда, в эти картинки не верили, но сами начальники в МИДе и Кремле, похоже, на какой-то период приняли их за действительность.

В результате наша страна стоит перед неприятной реальностью: генеральный секретарь НАТО в Одессе «на законных основаниях» воспитывает украинских военных в антироссийском духе.

С 1997 года, когда был подписан основополагающий акт Россия — НАТО, немало воды утекло и произошло много политических событий, научивших, надеюсь, наших руководителей на такие бумаги, как те, что заключались в последние десятилетия XX века и в начале 2000-х, не полагаться, а действовать иными методами убеждения.

Другими словами, юридической платформы, чтобы, как говорит Столтенберг, «иметь какое-либо влияние на такое решение», у нашей страны действительно нет, а вот «реальная платформа», которую он тоже упоминает, есть. На нее и надо опираться, активно её использовать, чтобы вступления Украины в НАТО не допустить. Это, уверен, возможно.