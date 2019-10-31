Шанлыурфа, Турция, , 13:04 — REGNUM Министр обороны Турецкой Республики Хулуси Акар вместе с начальником Генерального штаба генералом армии Яшаром Гюлером и командующим сухопутными силами генералом армии Умитом Дюндаром прибыл на пограничный КПП в провинции Шанлыурфа (граничит с Сирией) для проведения инспеции. Там он провел совещание с командирами подразделений и обратился к личному составу.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Хулуси Акар по рации связался с командирами находящихся в сирийском Телль-Абьяде в рамках операции «Источник мира» подразделений. Получив на свой вопрос о моральном состоянии личного состава и уровне их мотивации ответ «наш моральный дух высок, мы готовы к выполнению любых задач», министр обороны подчеркнул: «Там ничего не кончилось, в любой момент может произойти всё что угодно. В соответствии с этим каждый должен быть всегда готов к любым неожиданностям».

На брифинге в центре операций министр отметил: «Даст бог, мы завершим этот период, защитив на высшем уровне наши права, суверенитет и независимость и не допустив нанесения ущерба единству и целостности нашей страны и ее территории».