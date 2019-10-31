Копенгаген, , 13:04 — REGNUM Фракция Датской народной партии в Фолькетинге предложила стране выйти из Совета Европы. Это будет означать, что Дания более не будет связана обязательствами по Конвенции о правах человеках и не будет обязана выполнять постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

«Нашу инициативу следует рассматривать в свете того, что Совет Европы и подотчетные ему структуры вмешиваются в миграционную и правовую политику Дании. Мы сталкиваемся с серьезными проблемами с экстрадицией некоторых криминальных элементов. Мы бы хотели чувствовать себя хозяевами в собственной стране», — заявил депутат от Датской народной партии Мартин Хенриксен. Об этом сообщает датское информационное агентство DR («Радио Дании»).

В министерстве юстиции дали свою оценку этому предложению и заявили, что если Дания выйдет из Совета Европы, это вызовет шквал критики с со стороны остальных европейских государств, которые, в свою очередь, могут потребовать исключение Дании и из рядов Европейского союза.