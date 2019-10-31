Тбилиси, , 12:17 — REGNUM 30 октября в Тбилиси в рамках форума общественной дипломатии НАТО-Грузия министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани встретился со специальным посланником Госдепартамента США и координатором Центра глобального взаимодействия Леей Габриэль. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.

Спецпосланник в ходе встречи отметила, что США высоко ценят стратегическое партнерство с Грузией и намерены сделать это сотрудничество еще более разнообразным. Она заявила, что Штаты безоговорочно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, а также ее европейские и евроатлантические устремления и осуждают «незаконную оккупацию Россией» грузинских территорий.

Залкалиани, уделив особое внимание вопросу «оккупации» заявил о необходимости борьбы с российскими дезинформационными и пропагандистскими кампаниями, направленными на разжигание антизападных настроений среди грузинского населения и скептицизма в отношении перспектив европейской и евроатлантической интеграции Грузии. Министр отметил, что Грузия нуждается в помощи США и их западных партнеров в борьбе с «оккупацией» и антизападной кампанией.

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