Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, в России вступил в силу закон об устойчивом российском сегменте интернета, сообщает ИА REGNUM.

В случаях возникновения угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета Роскомнадзором сможет осуществляться централизованное управление — в определенном правительством РФ порядке, включающем в том числе меры по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования на территории РФ интернета.

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Начали действовать правила маршрутизации, в соответствии с которыми весь обмен трафиком должен будет осуществляться через определенные точки обмена трафиком, включенные в специальный реестр.

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Закон вызвал широкий общественный резонанс. Счетная палата увидела риски в законе об устойчивом интернете.

«Реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату», — говорится в отзыве Счетной палаты на проект закона.

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