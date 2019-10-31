Виктория, , 12:11 — REGNUM Президент Сейшельских островов Дэнни Форе предупредил, что в «борьбе с изменением климата» нет времени для «игры в виновных» и призвал крупные страны делать больше для защиты окружающей среды. Об этом передает Associated Press.

Президент Форе в эксклюзивном интервью агентству заявил, что маленькие островные государства, такие как Сейшеллы, несут наименьшую ответственность за эту проблему, но являются одними из наиболее уязвимых из-за повышения уровня моря.

«Наука ясна, — сказал он. — Ученые говорят об этом. Мы все знаем, что у нас есть проблемы. Что необходимо, так это ответственные глобальные действия».

Ранее в этом году Форе выступил с революционной речью с тем, чтобы подчеркнуть хрупкость одной из наименее исследованных экосистем мира. Он сказал, что настало время действовать в отношении изменения климата.

Форе недавно посетил возглавляемую Великобританией миссию Nekton, которая ранее в этом году провела семь недель, исследуя воды Сейшельских островов. Островная нация, насчитывающая менее 100 000 человек, находится на пути к тому, чтобы к следующему году защитить почти треть своей акватории, что по площади составляет больше площади Германии.

Научный сотрудник Нико Фассбендер сказал, что, очевидно, что политика Сейшельских островов по защите своих вод работает.

«Это можно понять по рыбе, — сказал он. — Мы видим, что там больше рыбы, чем на незащищенных островах, что говорит нам о том, что это более здоровая экосистема».

Для миссии Nekton морские ученые из Оксфордского университета изучили подводную жизнь, нанесли на карту обширные участки морского дна и погрузились на пилотируемых подводных лодках. Ученые планируют представить свои исследования на саммите по состоянию Индийского океана в 2022 году.

По словам Фора, он надеется, что выводы ученых дадут международному сообществу больше оснований для защиты морских районов.