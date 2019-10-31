Нур-Султан, , 12:01 — REGNUM Агентство Казахстана по противодействию коррупции подало возражение генеральному прокурору республики о прекращении уголовного дела в отношении заместителя акима (главы) Алма-Атинской области Багдата Манзорова. Об этом заявил руководитель следственного департамента агентства Канат Сулейменов, сообщает 31 октября агентство «КазТАГ».

По его словам, в агентство обратились два гражданина Казахстана, что было зарегистрировано в едином реестре досудебных расследований. Во время следствия генеральная прокуратура истребовала дело и прекратило его за отсутствием состава преступления, добавил Сулейменов.

Он отметил, что со стороны генпрокуратуры поступило представление для привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности из-за неоправданного возбуждения уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов заявил, что прекращено уголовное дело в отношении заместителя акима (главы) Алма-Атинской области.

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