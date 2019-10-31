Тбилиси, , 11:59 — REGNUM Премьер-министр Грузии Георгий Гахария отправился с официальным в Анкару, передает 31 октября Первый канал Грузинского телевидения.

В состав грузинской делегации вошли глава МИД Грузии Давид Залкалиани, министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава, а также советник премьер-министра по международным отношениям Ираклий Чиковани.

Напомним, 15 октября состоялся официальный визит премьер-министра Грузии Георгия Гахарии в Армению. Свой первый визит премьер совершил в Азербайджан 9 октября.

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