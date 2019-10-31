Москва, , 12:01 — REGNUM Россия выполнила все необходимые внутренние процедуры согласно проекту соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз и готова подписать данный документ. Об этом 31 октября сообщил заместитель директора Второго департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Ветров.

«Российская сторона выполнила внутригосударственные процедуры, необходимые для подписания, ожидаем аналогичных шагов от белорусской стороны», — приводит ТАСС его слова, сказанные на заседании комиссии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ.

Также Ветров отметил, что Россия ожидает аналогичных действий с белорусской стороны.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 17 октября министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил, что Москва и Минск продолжают свою работу над соглашением о взаимно признании виз, однако некоторые его положения не устраивают белорусскую сторону.