Москва, , 11:52 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв осудил зачистку соцсетью Facebook.

«Судя по всему, уважаемый Facebook намеревается окончательно утратить нейтральный статус, занявшись прицельной «чисткой» аккаунтов, вызывающих недовольство руководства США», — написал Косачёв в Facebook.

Таким образом сенатор объяснил ликвидацию сразу трёх российских сетей аккаунтов, которые якобы пытались влиять на общественное мнение в Африке.

Он также полагает, что «по таким критериям нужно вычистить из российского сегмента интернета и Facebook практически все русскоязычные ресурсы и частные аккаунты иностранных СМИ и блогеров, критикующих политику наших властей».

Реакция соцсети — попытка объяснить чьи-то провалы и успехи — на сей раз в Африке — теориями заговора и действиями блогеров, указал он.

«Все это мы проходили по американским выборам, обкатывается в Европе, а теперь и до Африки добрались», — констатировал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, компания Facebook удалила за «иностранное вмешательство» три сети учетных записей, страниц и групп из России. Об этом говорится в заявлении соцсети.