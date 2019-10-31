Киев, 31 октября 2019, 11:48 — REGNUM Вероятность срыва транзита газа через Украину сохраняется, но России в долгосрочной перспективе это даже выгодно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 31 октября, эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявления президента России.
Как сообщало ИА REGNUM ранее, Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште заявил, что «Нафтогазу» и «Газпрому» следует обнулить взаимные претензии. Обвинения Киева звучат абсурдно, российская сторона готова и к прокачке газа через украинскую ГТС, и к поставкам газа на Украину по более низким ценам, чем украинские потребители платят сейчас, сказал президент России.
Читайте также: Путин: Пора покончить с абсурдом и завершить спор «Нафтогаза» с «Газпромом»