Киев, , 11:48 — REGNUM Вероятность срыва транзита газа через Украину сохраняется, но России в долгосрочной перспективе это даже выгодно, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в четверг, 31 октября, эксперт Финансового университета, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявления президента России.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште заявил, что «Нафтогазу» и «Газпрому» следует обнулить взаимные претензии. Обвинения Киева звучат абсурдно, российская сторона готова и к прокачке газа через украинскую ГТС, и к поставкам газа на Украину по более низким ценам, чем украинские потребители платят сейчас, сказал президент России.

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"Главный для России вопрос, связанный с Украиной — это транзитный договор. Нужно выполнить обязательства по поставкам в Европу, пройти первые три месяца 2020 года. «Нафтогаз» оказывает огромное сопротивление, а задействовать «Северный поток — 2» на полную мощность, вероятно, не получится. И в течение этих трех первых месяцев 2020 года украинская труба была бы «Газпрому» нужна.

С другой стороны, если Украина сорвет поставки, «Газпром» готов и к такой ситуации. В европейские хранилища закачаны достаточные объемы газа. Сценарий отсутствия транзита через Украину не исключен. Но России в долгосрочной перспективе это даже более выгодно. Тогда не придется выполнять договоренности с Ангелой Меркель и сохранять в будущем определенные объемы поставок через Украину», — отметил Игорь Юшков.