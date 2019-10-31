Киев, , 11:49 — REGNUM Официальный Киев хотел бы усилить сотрудничество с НАТО в Черном море для «возобновления стабильности и безопасности». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии комиссии Украина-НАТО в Киеве, трансляция которого велась онлайн.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы также заинтересованы в сотрудничестве (с НАТО) для возобновления стабильности и безопасности в черноморском регионе», — заявил украинский лидер.

Также он добавил, что Киев ожидает поддержку своего предложения «относительно практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО», которое было одобрено в апреле текущего года.

Кроме этого, Зеленский отметил важность развития ВМС Украины для Киева черноморском регионе.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил надежду на то, что НАТО «обновит и расширит дополнительными проектами и мероприятиями» комплексный пакет помощи Украине, который был принят в 2016 году.