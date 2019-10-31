Бишкек, , 11:39 — REGNUM Перекрестный год России в Киргизии должен дать новый импульс для расширения квоты на обучение киргизских студентов в российских вузах. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, сообщает 31 октября издание 24.kg.

По его словам, в настоящее время стороны согласовывают программу по проведению перекрестного года России в Киргизии. Швыдкой добавил, что в республике с большим успехом прошел форум ректоров вузов, и эта линия будет развиваться. Кроме того, стороны планируют развивать обмен студентами и повышение квалификации преподавателей.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Бишкеке прошла пресс-конференция, на которой Михаил Швыдкой заявил, что официальная церемония открытия перекрестного года России в Киргизии запланирована на конец февраля — начало марта 2020 года.

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