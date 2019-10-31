Нью-Йорк, США, , 11:38 — REGNUM В Нью-Йорке состоялась встреча второго заместителя главы МИД Южной Кореи Ли Тхэ Хо и заместителя Генерального секретаря ООН Амины Мохаммед. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, стороны обсудили идею преобразования демилитаризованной зоны, разделяющей Южную и Северную Кореи, в «международную зону мира».

Также южнокорейский дипломат поделился с представителем ООН информацией о мерах, которые правительство Южной Кореи предпринимает для борьбы с изменением климата, включая проведение саммита партнерства ради зеленого развития и глобальных целей до 2030 года (P4G) и увеличение финансирования Зеленого климатического фонда (GCF).

В свою очередь, заместитель генсека ООН отметила, что ООН поддерживает усилия правительства Южной Кореи, направленные на обеспечение мира на Корейском полуострове, а также оценила ведущую роль страны по вопросам женщин, мира и безопасности, изменения климата и миростроительства.