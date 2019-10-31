Сантьяго, , 11:58 — REGNUM 31 октября правительство Чили проведёт встречу с лидерами политических партий, на которой оно собирается проанализировать глубокий социально-политический кризис, охвативший страну. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Встреча запланирована на 11:00 по местному времени. Состоится она в официальной резиденции чилийского правительства Ла-Монеда.

Отмечается, что на совещание были приглашены и оппозиционные партии, в том числе Коммунистическая партия Чили (КПЧ). Руководство КПЧ, однако, предложение властей сочло «неуместным».

«Основной диалог <…> правительство должно поддерживать с головными общественными организациями страны, которые в значительной мере представлены за Столом социального единства», — отметили в Компартии.