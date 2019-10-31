Москва, , 11:16 — REGNUM В Госдуме ожидают неадекватного ответа Украины на предложение России обнулить взаимные претензии по газовому спору.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Москва в который уже раз совершает в отношении Киева миротворческий жест, призывает к здравому смыслу. Киев опять ответит психопатической «зигой»?» — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Венгрии президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обнулить взаимные претензии по газовому спору. «Газпром» готов поставлять газ украинской стороне по значительно более низкой цене, чем она платит сейчас по «ложному» реверсу.

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