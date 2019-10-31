Киев, , 11:14 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что НАТО «обновит и расширит дополнительными проектами и мероприятиями» комплексный пакет помощи Украине, который был принят в 2016 году. Об этом Зеленский заявил 31 октября в Киеве на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг President.gov.ua

«Мы преданы трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО, и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия. Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности, усилить стойкость Украины к современным угрозам… Также рассчитываем ускорить процесс достижения Вооруженными силами Украины совместимости с силами альянса. Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на новый уровень нашего сотрудничества», — сказал Зеленский.

Он также призвал НАТО усилить «возможности» Военно-морских сил Украины в Черноморском регионе.

«Мы также заинтересованы усилить взаимодействие в возобновлении стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Мы ожидаем поддержки предложений Украины относительно практических шагов по имплементации черноморского пакета НАТО… Нам нужно усиливать возможности ВМС Украины в этом важном для нас регионе», — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Украина будет и дальше вносить вклад «в безопасность на евроатлантическом пространстве и за его пределами».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в Одессе вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что Украина за пять лет достигнет критериев членства в НАТО. По его словам, Украина уже сделала выбор по членству в НАТО.