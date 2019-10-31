Киев, , 11:13 — REGNUM «К власти на Украине придут люди, которые никогда не решат вопрос мира, если президенту Владимиру Зеленскому не удастся урегулировать конфликт на востоке страны». Об этом 30 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил бизнесмен близкий президентской команде Андрей Пальчевский.

«Если Зеленский не решит вопрос мира может произойти реакция. Придут люди, которые вообще никогда не решат вопрос мира, потому что они будут идти в фарватере политики Порошенко», — сказал Пальчевский.

Он призвал президента назначить людей, которые будут отвечать за вывод представителей «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Золотого.

Он также считает, что с главой «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким нужно вести отдельные переговоры по разведению войск.

«Нужно было подойти к нему с умом, с сердечностью и сказать: «Дорогой Андрей, у нас есть предложение. Вы должны понять, что сейчас настоящий патриот, как это нам ни грустно, должен выполнить эту часть договоренностей, иначе вся Украина оказывается пустобрехом от президента до последнего солдата в окопе»… Нужно убедить, что не стоит нарушать договоренности достигнутые нашим президентом. А если вы хотите показать своё геройство, мы вам предоставим возможность», — советует Пальчевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представители организации «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались покинуть Золотое, несмотря на разведение войск. При этом глава киевской ячейки Сергей Тамарин заявил, что члены организации якобы имеют право применять оружие для защиты местного населения.