Киев, 31 октября 2019, 11:13 — REGNUM «К власти на Украине придут люди, которые никогда не решат вопрос мира, если президенту Владимиру Зеленскому не удастся урегулировать конфликт на востоке страны». Об этом 30 октября в эфире одного из украинских телеканалов заявил бизнесмен близкий президентской команде Андрей Пальчевский.
Он призвал президента назначить людей, которые будут отвечать за вывод представителей «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Золотого.
Он также считает, что с главой «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андреем Билецким нужно вести отдельные переговоры по разведению войск.
Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября представители организации «Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отказались покинуть Золотое, несмотря на разведение войск. При этом глава киевской ячейки Сергей Тамарин заявил, что члены организации якобы имеют право применять оружие для защиты местного населения.