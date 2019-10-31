Киев, 31 октября 2019, 11:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский очень устал от негатива со стороны журналистов, пользователей социальных сетей и напряжённого графика, рассказал глава офиса президента Украины Андрей Богдан 31 октября в интервью изданию «Украинская правда».
Он также рассказал, что советовал Зеленскому не читать социальные сети.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Ангела Меркель поговорила по телефону с Зеленским. Она приветствовала разведение сил в районе населённого пункта Золотое и обсудила подготовку к встрече в «нормандском формате».
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