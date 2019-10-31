Москва, , 11:06 — REGNUM Поправку о предоставлении российским регионам средств на субсидии гражданам для оплаты коммунальных услуг внесли депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым и Галиной Хованской, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября. Поправка предложена ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2020−2022 годы.

ЖКХ Иван Шилов © ИА REGNUM

Целью поправки является поэтапное снижение максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%, объяснили авторы. Остальные траты должны компенсироваться государством.

На финансирование такой адресной помощи предлагается направлять с 2021 года межбюджетные трансферты.

«Ранее мы предлагали снизить максимальную долю расходов на ЖКХ до 10% семейного бюджета. Но думское большинство предложение не поддержало. Цель у нас остается прежней, но сейчас мы предлагаем идти к ней поэтапно», — сказал Миронов.