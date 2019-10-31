Мадрид, , 11:23 — REGNUM Испанская прокуратура намеревается получить в суде европейские ордера для ареста бывших членов правительства Каталонии Антони Комина и Клары Понсати, бежавших из страны во время беспорядков в регионе в 2017 году. Об этом 31 октября сообщает газета La Razon.

По данным издания, пост главы правительства Каталонии в тот момент занимал Карлес Пучдемон и Антони Комина, который позднее сбежал в Бельгию, заведовал в нем вопросами здравоохранения. Клара Понсати занималась в правительстве Пучдемона вопросами образования и сбежала в Шотландию.

Кроме этого, издание не исключает возможности запроса на получение ордера на арест заведовавшего вопросами культуры Льюиса Лича, который также в то время бежал в Бельгию.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 29 октября брюссельский суд принял решение отложить рассмотрение вопроса об экстрадиции в Испанию бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона.