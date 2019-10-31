Вашингтон, , 11:02 — REGNUM 30 октября комитет Палаты представителей США по иностранным делам одобрил законопроект о воссоединении корейских семей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Конгресса США.

По их словам, данный законопроект нацелен на организацию встреч южнокорейцев, проживающих в США, с родственниками из КНДР.

Известно, что ранее данный вопрос озвучивался как резолюция, однако законопроект был подготовлен впервые.

Отметим, что законопроект, который должен поспособствовать созданию условий для обсуждения данной темы между госдепартаментом США, правительством Южной Кореи и спецпредставителями КНДР по правам человека, был инициирован конгрессменом Грейсом Мэном в марте текущего года.