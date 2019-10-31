Бишкек, , 10:48 — REGNUM Церемония открытия перекрестного года России в Киргизии состоится в Большом театре в конце февраля — начале марта 2020 года. Об этом 31 октября заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пресс-конференции в Бишкеке, сообщает издание 24.kg.

По его словам, стороны уже подготовили примерный план мероприятий. В частности, киргизская сторона предлагает провести 55 мероприятий, российская — около 150.

Швыдкой добавил, что 2020 год должен стать не только годом культуры, но годом улучшения экономических связей между странами. В частности, в рамках перекрестного года запланировано проведение межрегионального экономического форума в Екатеринбурге.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре ВЦИОМ провел опрос общественного мнения по вопросу дружеских отношений России со странами мира. Около 45% считают, что у России дружеские отношения с Китаем. Киргизию, в качестве дружеской страны, выбрали 4% опрошенных.

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