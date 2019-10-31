Сринагар, Индия, , 10:45 — REGNUM Новые субъекты федерации на месте индийского штата Джамму и Кашмир будут находиться под юрисдикцией единого Высшего суда. Об этом 31 октября сообщило индийское новостное издание «Амар уджала».

Согласно особому распоряжению министерства внутренних дел Индии, Высший суд бывшего штата Джамму и Кашмир будет осуществлять судебную юрисдикцию над территорией новых субъектов федерации: союзных территорий Джамму и Кашмир и Ладакх. Расходы на функционирование Высшего суда региона будут распределены между союзными территориями в соответствии с численностью их населения. Министерство внутренних дел Индии также отменило действие так называемого Уголовного кодекса Ранбира на территориях Джамму и Кашмира и Ладакха: теперь в регионе будут действовать нормы Уголовного кодекса Индии.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Парламент южноазиатского государства одобрил нововведения 6 августа. Имплементация указанного решения была отложена до 31 октября 2019 года — дня рождения Сардара Валлабхаи Пателя. Сардар Валлабхаи Патель был первым министром внутренних дел Индии, который смог обеспечить территориальную целостность новоиспеченного государства в противовес центробежным тенденциям в штатах.