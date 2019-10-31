Киев, , 10:39 — REGNUM Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что Киев не выдаст бизнесмена Игоря Коломойского правоохранительным органам других стран, поскольку тот является гражданином Украины, сообщило 30 октября информационное агентство «Укринформ».

"Я, честно говоря, исключаю возможность экстрадиции гражданина Украины в другую страну, потому что конституция запрещает выдачу граждан Украины другим государствам. Это не зависит — это Коломойский или любой другой человек», — рассказал Рябошапка.

На вопрос журналистов о наличии у Коломойского гражданства ещё двух стран, генеральный прокурор Украины ответил, что Украина признаёт бизнесмена своим гражданином, независимо от наличия у него паспортов других стран.

Напомним, согласно украинским законам, двойное гражданство в стране запрещено. В октябре 2014 года Коломойский рассказал журналистам «Радио Свобода», что он не нарушает данный запрет, поскольку у него не два, а три гражданства — украинское, израильское и кипрское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба поддержал идею разрешить на Украине двойное гражданство, поскольку это позволит легально трудоустроить иностранцев в украинском правительстве.

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