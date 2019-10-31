Москва, , 10:26 — REGNUM Попытки Дании запретить строительство «Северного потока — 2» на её континентальном шельфе с самого начала грозили ей серьёзным ухудшением отношений с Германией — ведущим экономическим партнёром Копенгагена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 31 октября заявил политолог Владимир Шаповалов.

Трубы для газопровода «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Было изначально понятно, что датская позиция является слабой и несостоятельной, — сказал он. — Россия имела возможность провести газопровод в обход датской территории, если бы позиция Дании не изменилась. Но датская позиция состояла в том, чтобы максимально затянуть строительство «Северного потока — 2» для того, чтобы США извлекли из этого геополитические и геоэкономические выгоды. Конечно, здесь возник серьёзный конфликт интересов — Германия для Дании является далеко не рядовой страной. Это ведущий экономический партнёр Дании. Поэтому изначально Копенгаген был в ситуации между молотом и наковальней — между требованиями США торпедировать проект «Северный поток — 2» и желанием немецкого бизнеса реализовать его».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газопровод «Северный поток — 2» проложат через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Полностью завершить строительство трубопровода РФ рассчитывает уже к концу 2019 года.

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