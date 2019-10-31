Москва, 31 октября 2019, 10:40 — REGNUM Российские подлодки типа «Борей» могут производить учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа «Булава» только в направлении с запада на восток из-за необходимости серьёзной модернизации полигона «Чиж», расположенного в Архангельской области. Об этом 31 октября сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»
Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»
Mil.ru

По данным источника, для запуска ракет в направлении с запада на восток российские подлодки используют полигон «Кура», который, кроме того, что удобен в логистическом смысле, вдобавок оборудован всеми современными средствами контроля для показания со всех состоящих на вооружении типов стратегических МБР.

При этом, как считает источник, полигон «Чиж» в Архангельской области, который ранее использовался для пусков МБР с востока на запад, в настоящее время нуждается в серьёзной модернизации.

И хотя, по данным источника, вопрос о подготовке экипажей российских подводников к пускам МБР удавалось решать с помощью ротации между Северным и Тихоокеанским флотом, модернизация полигона «Чиж» раньше или позже встанет в повестку дня.

Особенно, по мнению источника, это станет актуально после списания из состава Тихоокеанского флота РФ морально устаревшей подлодки типа «Кальмар», когда главной ударной силой станут подлодки «Борей» и запуск МБР типа «Булава» в любом направлении станет иметь и политическое значение.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Минобороны РФ сообщили о первом успешном испытательном пуске баллистической ракеты морского базирования «Булава» с новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения «Князь Владимир», построенного на Севмаше.