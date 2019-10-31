Москва, , 10:40 — REGNUM Российские подлодки типа «Борей» могут производить учебные запуски межконтинентальных баллистических ракет (МБР) типа «Булава» только в направлении с запада на восток из-за необходимости серьёзной модернизации полигона «Чиж», расположенного в Архангельской области. Об этом 31 октября сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий» Mil.ru

По данным источника, для запуска ракет в направлении с запада на восток российские подлодки используют полигон «Кура», который, кроме того, что удобен в логистическом смысле, вдобавок оборудован всеми современными средствами контроля для показания со всех состоящих на вооружении типов стратегических МБР.

При этом, как считает источник, полигон «Чиж» в Архангельской области, который ранее использовался для пусков МБР с востока на запад, в настоящее время нуждается в серьёзной модернизации.

И хотя, по данным источника, вопрос о подготовке экипажей российских подводников к пускам МБР удавалось решать с помощью ротации между Северным и Тихоокеанским флотом, модернизация полигона «Чиж» раньше или позже встанет в повестку дня.

Особенно, по мнению источника, это станет актуально после списания из состава Тихоокеанского флота РФ морально устаревшей подлодки типа «Кальмар», когда главной ударной силой станут подлодки «Борей» и запуск МБР типа «Булава» в любом направлении станет иметь и политическое значение.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, 30 октября в Минобороны РФ сообщили о первом успешном испытательном пуске баллистической ракеты морского базирования «Булава» с новейшего стратегического ракетоносца 4-го поколения «Князь Владимир», построенного на Севмаше.