Ташкент, , 10:21 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому Независимый институт по мониторингу формирования гражданского общества (НИМФОГО) преобразуется в «Центр развития гражданского общества», сообщает Газета.уз.

Центр будет изучать состояния диалога властей с народом, системный анализ открытости деятельности государственных органов, проведение фундаментальных и прикладных исследований в области развития гражданского общества, анализ нормативно-правового регулирования и правоприменительной практики в этой сфере и другое.

Также, центр будет также осуществлять организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте.

Согласно постановлению, проекты всех нормативно-правовых актов, затрагивающие права и законные интересы институтов гражданского общества, в обязательном порядке согласовываются с центром.

«Результаты изучений и анализов по развитию гражданского общества, проведенных центром, подлежат регулярному обсуждению на заседаниях Кабинета Министров и его президиума, по итогам которых должны приниматься соответствующие меры», говорится в сообщении.

Парламенту рекомендовано внедрить практику рассмотрения на своих заседаниях результатов изучений и анализов по развитию гражданского общества, проведенных центром.

Центр ежегодно вносит доклад о состоянии и тенденциях развития гражданского общества в Узбекистане на рассмотрение Консультативного совета по развитию гражданского общества при президенте, который, в свою очередь, информирует главу государства.

Как передает корреспондент ИА REGNUM, в Узбекистане традиционно, уже на протяжении веков, гражданское общество находится в пассивном состоянии, в основном, из-за боязни власти. Это мешают развитию страны в целом, так как только активные граждане могут пресечь коррупцию, нарушение своих прав и свобод и другие нарушения. Президент Узбекистана Мирзиёев в своих выступлениях неоднократно подчеркивал необходимость участия граждан в государственных и общественных делах