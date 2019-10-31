31 октября 2019 | Время чтения 9 мин

Станислав Стремидловский, , 10:21 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил 30 октября Одессу, информирует «Думская» (Одесса). Стоит отметить, что это первый визит генсека НАТО на Украину и он начался с Одессы. Сегодня, 31 октября, Столтенберг проведет в Киеве переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. В составе большой делегации генсек провел переговоры с вице-премьером по вопросам европейской и североатлантической интеграции Дмитрием Кулебой. На встрече, состоявшейся в конференц-зале одесского Морвокзала, присутствовали также глава областной государственной администрации Максим Куцый и командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко. После встречи Столтенберг и Кулеба провели брифинг, на котором генсек НАТО заявил, что Россия должна вывести все свои войска с территории Украины, «всех своих офицеров и прекратить дестабилизацию востока Украины». На вопрос журналистов, будет ли Украина подавать заявку на план действий по членству в НАТО, вице-премьер Украины ответил, что заявка уже была подана в 2008 году и необходимости в повторной подаче нет. Также Кулеба отметил, что Украине надо пять лет, чтобы перевести вооруженные силы на стандарты альянса. Столтенберг заявил, что полностью поддерживает разведение сил в городе Золотое Луганской области. После брифинга генсек отправился осматривать корабли противоминной группы НАТО SNMCMG2, стоящие в одесском порту.

Накал страстей вокруг согласия Киева на «формулу Штанмайера» несколько поутих, но война на Донбассе продолжается, пишет «Панорама» (Сумы). Большинство украинцев хотят мира, но реализация этой формулы — прямой путь не к миру, а к разрастанию войны и потенциальному превращению ее в гражданскую. Как известно, благими намерениями вымощена дорога в ад. Это выражение как нельзя лучше описывает намерения нынешнего президента Зеленского и его людей реализовать предвыборное обещание завершить войну на Донбассе. Кремль требует выполнения Минских соглашений и «формулы Штанмайера» в собственной интерпретации, как условия для встречи в Нормандском формате. Казалось бы, все правильно, но нет: дьявол, как всегда, кроется в деталях. Нынешняя «формула Штанмайера» никогда никем не была подписана или признана и исходит из фальшивого тезиса, что война на Донбассе — это политическая внутриукраинская проблема, которую можно урегулировать политическим способом, то есть выборами. И без деоккуппации, без разоружения боевиков, без осуждения виновных в преступлениях и пытках, без контроля Украины над собственной границей. Даже заявление о принятии этой формулы уже вызвало массовые митинги и демонстрации, которых уже не было пять лет. Его же реализация потянет за собой масштабный политический внутриукраинский конфликт.

Недавно Зеленский побывал в Золотом Луганской области, где запланировано разведения войск и пообщался там с ветеранами «АТО» и жителями города, сообщает «Галичина» (Ивано-Франковск). Ехал он туда с целью узнать мнение местных о ситуации, которая сложилась. Военные долго разговаривали с главой государства. Они заявили, что выступают против разведения войск, объяснив такое решение опасением, что это может привести к воплощению в Донбассе сценария Чечни или Абхазии. Словесная перепалка добровольцев с президентом состоялась из-за незаконного хранения оружия. А вот большинство местных жителей, наоборот, высказалась за разведение войск, надеясь, что, возможно, именно так можно достичь примирения сторон. В штабе заявили, что люди, с которыми общался Зеленский в Золотом, не является военными, поэтому не имеют права находиться в Золотом с оружием. Лидер партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий обратился к президенту Украины с призывом не пытаться выгнать из Золотого ветеранов, выступающих против разведения войск, ведь имеют на это право, завоеванное своей кровью. Ведь они удержали эти территории ценой своей жизни и будут в дальнейшем их защищать. Он предостерегает, что в случае отвода войск туда приедет еще больше добровольцев и не отдадут территорию врагу. По поводу диалога Зеленского с ветеранами высказался и украинский «кинорежиссер» Олег Сенцов. Он так прокомментировал: «Стыд за президента и гордость за добровольцев».

Тысячи, если не сотни тысяч украинцев на самом деле считают, что на Донбассе «сильный агрессор мира» сломал зубы о мощь наших несокрушимых воинов, рассказывает Zaxid.net (Львов). «Классическая» версия, которую отстаивают сторонники «сильной армии» (в популярном варианте — «которую создал с нуля Порошенко»), выглядит так: армия России пыталась реализовать проект «Новороссия», но Кремль не учел силы украинского войска и самостоятельно организовавшегося гражданского общества, поэтому вынужден был остановиться перед угрозой огромных потерь личного состава и техники. По состоянию на конец марта 2014 Россия имела все технические возможности для того, чтобы с легкостью захватить Северное Приазовье. Но не стала этого делать. Почему? Потому что не до конца было понятно, как отреагирует Запад на «аннексию» Крыма. Поэтому для отвлечения внимания надо было произвести впечатление, что Крым — это не «оккупация», а следствие развала Украины. Для этого нужен был развал Украины. Не вторжение российской армии в Донецк и Запорожье, а именно тотальный хаос на территории так называемой Новороссиии, то есть всего пространства между Одессой и Харьковом. И вот здесь как раз Кремль и не учел силы украинского общества. Но не только волонтеров и добровольцев, но и местного коррумпированного олигархата, который совсем не хотел, чтобы на его территории паслись «зеленые человечки». Не понял только донецкий «пахан», который решил как всегда поторговаться с Киевом. А вот у Харькове или Днепре все поняли сразу и задавили пророссийские силы в зародыше. Так что же с украинской армией? Когда она начала угрожать самому существованию Луганской и Донецкой народным республикам, то в дело вступила регулярная российская армия. И это стало катастрофой для армии Украины. В дальнейшем россияне применяли отдельные подразделения своей армии весьма ограничено и для выполнения локальных целей. Поэтому говорить, что армия Украины противостоит армии России — неправильно.

«Лучшая новость последних дней — разведение войск в Золотом, — отмечает автор портала «Херсонцы» (Херсон). — Националисты в недоумении: как это президент осмелился не прислушаться к их требованиям? Билецкий заявляет, что ветераны этого не допустят, позиций не сдадут и останутся защищать местных жителей. Оружие у них есть, разводу войск не бывать! Похоже, жители серой зоны не сильно благодарны самоявленным заступникам; на встрече с Зеленским говорят, что полагаются на вооруженные силы Украины и в добровольных защитниках (от которых неизвестно, чего ожидать) не нуждаются. Такая вот диспозиция. Одни хотят мира, другие — защищать тех, кто их об этом не просит. А я ловлю себя на мысли, что Украина такую беду уже проходила. Вспомните завершение прошлых майданов, первого и второго. Когда поставленные цели были достигнуты и наступала пора возвращаться домой. В обоих случаях находились люди, не желавшие расходиться, а стремившиеся майданить дальше: вольная житуха для лиц без определенных занятий, житейски свободных и вольных, как птица, весьма притягательна. Доходило даже до свадеб на майданах! Интересно, как живется обретшим там свое счастье, крепки ли их семьи, здоровы ли детки? Помнится, для выгодополучателей майданов их ликвидация становилась большей проблемой, чем начальная организация, и продолжалась неделями, пока палатки не рушили силой. Ну, не хотели люди, вкусившие прелестей свободы: жизни на свежем воздухе, ароматному чайку, заваренному на костре (а то и чему-то покрепче!), вечерним песням под гитару, возвращаться к постылому мирному быту, что с ними поделаешь?! Не это ли происходит сейчас, когда по стране бродят тысячи людей с оружием, но без работы и постоянного заработка? И не пришло ли время покончить с такой вольницей, пока она не перешла в настоящую махновщину, губительную для страны?».

Дождались, констатирует Mukachevo.net (Мукачево), президент России Владимир Путин готов обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном проблемы венгерского меньшинства Закарпатья. Будапешт наложил вето на совместную декларацию послов НАТО по Украине, поскольку она не требует от Киева вернуть права, которых тот лишил этническое венгерское меньшинство. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийрято. Он отметил, что Венгрия не готова жертвовать интересами 150 тысяч венгров, проживающих на Западной Украине, ради геополитических интересов. Следует отметить, что подобные заявления звучат в Венгрии именно сейчас, когда там с часу на час ожидают приезда Путина (визит прошел вчера, 30 октября — С.С.). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что в ходе своего визита в Венгрию его шеф может обсудить с Орбаном тему Украины. «Безусловно, есть темы, которые одинаково вызывают обеспокоенность и у венгров, и у нас. Это тема меньшинств в сопредельных районах», — сказал Песков.

«Таймер» (Одесса) о первой потасовка в новой Верховной раде. Депутат Николай Скорик возмутился, что его коллеги отклонили постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по событиям 2 мая 2014 года в Одессе. В зале между депутатами возникла ссора. Представители фракции «Слуга народа» пытались успокоить Скорика, чтобы не допустить драки. Первый вице-спикер Руслан Стефанчук сначала призывал депутатов успокоиться и сесть на свои места, а затем припугнул, что в противном случае заседание может быть закрыто. Это подействовало на народных избранников, и «тусня», как выразился выступавший в это время и прерванный коллегами депутат Ткаченко, рассосалась.

«Днепр Вечерний» (Днепропетровск) задается вопросом: когда сыграют футбольные сборные Украины и России? Сборная Украины досрочно вышла в финальный турнир чемпионата Европы 2020 года по футболу. Точно так же досрочно завоевала право выступать там и сборная России. Значит, команде Андрея Шевченко, возможно, придется играть на одной из стадий турнира с россиянами? Ведь до сих пор УЕФА разводила команды по разным группам. Это делалось в силу понятных причин, как разводятся по разным группам команды Армении и Азербайджана, Косово и Боснии и Герцеговины, Сербии и Косово, Испании и Гибралтара. Как объяснил недавно президент УЕФА Александр Чеферин, аналогично будет и в групповом турнире среди 24-х команд-участниц финала-2020. А вот затем, в серии плей-офф, это правило отменяется, на стадии 1/8, ¼, ½ и финальном поединке действовать оно не будет. Таким образом, если сборные всех перечисленных выше пяти пар пробьются в плей-офф, они обязаны будут играть друг с другом согласно турнирной сетке. В том числе и Украина с Россией.