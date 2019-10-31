Оренбург, , 10:18 — REGNUM Трасса Оренбург-Орск подъезд к пункту пропуска «Орск» на территории Оренбургской области перешла из региональной собственности в федеральную. Теперь следить за состоянием дороги и заниматься ее ремонтом начнет «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Орская трасса соединяет областной центр с восточным Оренбуржьем. По этой дороге осуществляется автомобильное сообщение с Челябинской областью и Казахстаном. Протяженность автодороги — 282,81 км.

Стоит отметить, что вопрос смены собственника обсуждался летом 2019 года. В июле была достигнута договорённость о передаче объекта.

«Передача трассы Оренбург — Орск в федеральную собственность позволит обеспечить высокий уровень обслуживания и качества дороги, так как требования к состоянию федеральных автодорог и их финансирование значительно выше», — сказал губернатор Оренбургской области Денис Паслер и добавил, что средства, которые ранее шли на содержание орской трассы их областного дорожного фонда, направят на другие объекты.