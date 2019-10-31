Москва, , 10:21 — REGNUM Интерес, который жители России проявляют к биографии президента РФ Владимира Путина, вполне закономерен. Такое мнение высказал 31 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, считаем закономерным такой интерес», — сказал представитель Кремля ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Центральный государственный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил характеристику, написанную в КГБ СССР на Путина.

В документе отмечаются исполнительность и добросовестность будущего российского лидера, а также его успехи в спорте.