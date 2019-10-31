Москва, , 10:11 — REGNUM Решение Копенгагена разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе вовсе не означает, что Дания изменила свою позицию в отношении России, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.

«Это не свидетельствует о каком-то изменении позиции Дании в отношении РФ или о стремлении Копенгагена нормализовать отношения с Москвой, — сказал Шаповалов. — Дания выполнила роль, которую ей предписал Вашингтон. Точнее, она выполняла её столько, сколько могла — тянула до последнего и создавала преграды и препятствия России и «Газпрому» в реализации проекта, и, таким образом, это привело к определённым потерям для РФ. Это был элемент экономического давления на Россию со стороны США, причём явно нерыночными методами».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, датское энергетическое агентство приняло решение разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе.

Читайте ранее в этом сюжете: Дания выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»