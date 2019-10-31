Москва, 31 октября 2019, 10:11 — REGNUM Решение Копенгагена разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе вовсе не означает, что Дания изменила свою позицию в отношении России, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 31 октября корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, датское энергетическое агентство приняло решение разрешить строительство газопровода «Северный поток — 2» на датском континентальном шельфе.
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