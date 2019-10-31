Мадрид, , 10:09 — REGNUM Ведущие испанские бизнесмены подняли шум в присутствии главы государства, требуя как можно быстрее положить конец насилию в Каталонии, сообщает испанское издание El Mundo. Глава Института семейного бизнеса и группы Gestamp Франсиско Риберас заявил, обращаясь к Филиппу VI, что «очень опасно продолжать транслировать такой образ международным клиентам и инвесторам».

Риберас говорил от лица сотни крупных предпринимателей, входящих в ассоциацию. Он подчеркнул, что «необходимо восстановить нормальный ход жизни чем скорее, тем лучше», и продемонстрировал солидарность с «гражданами и предприятиями, которые пытаются продолжать в Каталонии повседневную работу вопреки насилию и протестам последних дней».

Король, со своей стороны, ограничил упоминания Каталонии соболезнованиями людям, пострадавшим от сильных дождей в последние дни и недели. Упомянул он и другие области, затронутые стихией, — такие как Мурсия, где проходила эта ежегодная встреча с предпринимателями.