Ярославль, , 10:08 — REGNUM Директором департамента государственного жилищного надзора Ярославской области станет Давид Бараташвили. Об этом сообщает портал Yarnews.

Давид Бараташвили City-yaroslavl.ru

Как ранее сообщало ИА REGNUM, прежний директор Елена Скоробогатова уволилась после коррупционного скандала. Действующий и бывший заместители директора департамента были арестованы по подозрению в получении взяток от управляющей компании. Большой резонанс вызвала и история с внезапным переходом в новые управляющие компании домов в Переславле, в которую пришлось вмешиваться губернатору Дмитрию Миронову.

Елена Скоробогатова прибыла в Ярославль из Подмосковья (как и арестованные заместители). В отличие от нее Давид Бараташвили — ярославец. Он работал заместителем директора департамента архитектуры мэрии Ярославля, затем заместителем директора департамента строительства Ярославской области. Бараташвили имеет хорошую репутацию в профессиональных кругах.

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