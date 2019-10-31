Амстердам, , 10:07 — REGNUM В Голландии намерены ввести обязательные правила, регулирующие пожертвования в пользу местных партий. Речь идёт о партиях, действующих на провинциальном и муниципальном уровне.

В настоящий момент такие правила действуют только для общенациональных партий. Однако в Министерстве внутренних дел заявили, что часто неясно, где местные партии берут средства на свою деятельность.

Общенациональные партии обязаны обнародовать данные пожертвованиях, превышающих сумму в 4500 евро. Министерство готовит законопроект, который введёт аналогичное правило для провинциальных и муниципальных партий, а также для местных отделов общенациональных партий.