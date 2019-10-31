Мадрид, , 10:06 — REGNUM «Насилие, которое можно было наблюдать на улицах и дорогах Каталонии после того, как стал известен приговор Верховного суда (отправившего сепаратистских лидеров в тюрьму за подстрекательство к мятежу) — это хороший способ сообщить миру о требованиях сторонников независимости. Так считает глава Национальной каталонской ассамблеи (ANC) Элисенда Палузи, заверившая, что благодаря таким сценам каталонский конфликт привлек к себе внимание мирового сообщества», — пишет испанское издание El Mundo.

«Именно эти инциденты заставили международную прессу постоянно писать о нас в последние дни, то есть сделали конфликт видимым», — сказала Палузи в интервью местному телеканалу TV3. Она также добавила, что в сложившейся ситуации главным образом виновато «насилие государства», которое присудило предводителям «мирного и демократического движения» тюремные сроки.

Председатель Национальной каталонской ассамблеи считает, что выступления сторонников независимости должны быть постоянными, длиться долгое время и включать в себя различные акции — по примеру манифестаций в Гонконге. «Речь идет о том, чтобы ослабить столпы государственной власти в Каталонии, укрепить наши собственные и создать альтернативные», — уточнила Палузи, напомнив, что цель протестующих — показать представителям мадридского правительства, что им здесь не рады, пока в Испании «существуют репрессии и попираются базовые права».