Пермь, , 09:48 — REGNUM В Пермском крае в 2020 году начнёт действовать информационная система «Умный лес», которая использует технологии искусственного интеллекта для управления природными ресурсами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой администрации.

Новая система поможет контролировать лесной фонд, процесс вырубки и лесовосстановления. Доступ к информации будут иметь минприроды, лесничества, правоохранители и лесозаготовители.

В 2020 году планируется разработка проекта, с помощью искусственного интеллекта смогут обнаруживать вырубленные территории.

Добавим, в России утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта сроком до 2030 года. Ее цель обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта в стране, проведение научных исследований, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствовать подготовку кадров в этой сфере.