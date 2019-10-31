Пекин, , 09:50 — REGNUM Правительственные группы КНР и США продолжают плановую продуктивную работу над разработкой совместного торгового соглашения, несмотря на срыв саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Чили. Об этом 31 октября сообщила пресс-служба министерства коммерции КНР.

Ранее на саммите АТЭС планировалась встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа для завершения первого этапа торговых договоренностей.

«Делегации от обеих сторон поддерживают друг с другом тесные контакты, консультации проходят успешно», — говорится в сообщении пресс-службы и добавляется, что КНР и США продолжают процесс переговоров в плановом режиме.

Кроме этого сообщается, что 1 ноября текущего года состоится, касающийся данного соглашения, телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучиным и представителем Вашингтона на консультациях по торговле Робертом Лайтхайзером.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 30 октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил о том, что саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и конференция по вопросам климата отменяются из-за протестов в стране.