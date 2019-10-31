Нур-Султан, , 09:36 — REGNUM Сумма ущерба в рамках проекта по строительству линии легкорельсового транспорта в Нур-Султане превысила 1 млрд тенге ($2,58 млн). Об этом 31 октября заявил представитель агентства Казахстана по противодействию коррупции Сергей Попов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, в настоящее время в рамках расследования подозреваемыми признаны шесть человек, в том числе четверо должностных лиц в администрации Нур-Султана.

Попов добавил, что антикоррупционное ведомство проверяет объемы выполненных работ по данному проекту, а также подсчитывает сумму ущерба. Расследование проводится по хищению средств, добавил представитель агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля глава ТОО «Астана LRT» Бекмырза Игенбердинов заявил, что бывший председатель компании Талгат Ардан объявлен в международный розыск.

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