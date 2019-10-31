Каир, , 09:47 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа пригласила министров иностранных дел Египта, Судана и Эфиопии на встречу в Вашингтоне, чтобы попытаться выйти из тупика в переговорах по строительству гидроэлектростанции на Голубом Ниле в Эфиопии. Об этом передает VOA Africa со ссылкой на заявление министра иностранных дел Египта во вторник, 29 октября.

«Администрация США пригласила три страны встретиться в Соединенных Штатах 6 ноября в присутствии представителей американской администрации, чтобы найти выход из тупика в продолжающихся переговорах», — заявил Самех Шоукри на пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маас.

Ранее в этом месяце представители официального Каира заявили, что приняли приглашение США на встречу министров иностранных дел по проекту, который является источником растущей ссоры между двумя африканскими странами. Было неясно, согласились ли две другие страны принять участие, передает радиостанция.

По словам журналистов, Египет обеспокоен тем, что плотина Великого Возрождения, строящаяся недалеко от границы Эфиопии с Суданом, уменьшит полноводность и без того скудных вод Нила, от которых страна почти полностью зависит.

В последние недели Египет призывал помощь внешнего посредника по этому вопросу, заявив, что трехсторонние переговоры исчерпаны. Аддис-Абеба ранее отвергла эту идею, обвинив Египет в попытке обойти переговорный процесс.

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