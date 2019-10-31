31 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Станислав Тарасов, , 09:31 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Палата представителей США большинством голосов приняла резолюцию об официальном признании массового убийства армян в Османской империи в 1915 году Геноцидом. В последний раз конгрессмены пытались провести эту акцию в 1984 году. Но тогда резолюция обсуждалась только на уровне комитета по внешним отношениям палаты представителей, а Государственный департамент США и Пентагон предпринимали усилия, чтобы повлиять на принятие решения.

Сегодня этого не произошло. Резолюции дали ход. Сразу поясним, что мы здесь не намерены вести дискуссию о Геноциде армян 1915 года. Более увлекательными представляются сюжеты, раскрывающие политико-дипломатические маневры главных участников игры и их цели. Вашингтон не скрывает, что атакует Анкару сразу с трех плацдармов: курдского, бьет по российско-турецкому военно-техническому сотрудничеству (С-400), вводит в политическое пространство «армянский вопрос». При этом позиция США по «армянскому вопросу» остается туманной и непонятной. Да и для Турции, где армян насчитается всего несколько десятков тысяч, «армянский вопрос» давно находится в виртуальном политическом пространстве, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что действия палаты представителей «ориентированы только на решение внутренних задач», указывая, конечно, на «сильное армянское лобби». Но дело в том, что «курдская проблема» и «армянский вопрос» вводятся американцами в контекст, как пишет одно французское издание, «исторически геноцидных наклонностей турецкого государства». Не случайно Эрдоган заявляет, что «Турция вступила в новый этап борьбы, не менее значимой, чем Национально-освободительная война», открыто говорит об «антитурецких планах» образца тайного соглашения Сайкса — Пико 1916 года.

Капитолий Tim Evanson

Анкару, по всем признакам, выброс на сцену «армянского вопроса» застал врасплох. Она не знает, с кем конкретно ей полемизировать: с Ереваном, который часто выступает от имени всего армянства, или армянской диаспорой в США, реализующей свой сценарий. Речь об Армянском национальном комитете Америки (АНКА) и «Армянской ассамблее Америки», которые представляют интересы американцев армянского происхождения. Когда МИД Турции вызывает посла США в Анкаре Дэвида Саттерфилда из-за резолюции о признании геноцида армян и вручает ему ноту протеста, вроде бы все ясно. Но когда Эрдоган заявляет, что «вопросом, что произошло в 1915 году, должны заниматься историки и археологи», что и «мы открыли наши архивы, более миллиона документов, если у армян есть такие документы — пусть тоже откроют», то это конкретно адресовано уже Еревану. Дело в том, что в подписанных в октябре 2009 года, но не ратифицированных турецким парламентом Цюрихских протоколах был пункт, предусматривавший создание совместной комиссии историков по изучению событий 1915 года. Ереван тогда был готов вообще снять с политической повестки проблему Геноцида армян. Но Анкара под давлением Баку совершила серьезную ошибку, не восстановив с Арменией дипломатические отношения, связав все с необходимостью урегулирования нагорно-карабахского конфликта.

Сегодня цюрихский бумеранг возвращается в Турцию самым неожиданным образом: в конкретной ситуации армянские лоббистские организации, продвигая проблему Геноцида армян, по факту политически и исторически прикрывают курдскую проблему. Конгрессмен-демократ Тед Лью заявляет, что «сейчас самое время для США признать Геноцид армян», а лидер демократического большинства в палате представителей Стени Хойер связывает происходящее с курдами, против которых Турция проводила операцию в Сирии, и заявляет, что «резолюция — сигнал нашим армянским братьям и сестрам и курдским братьям и сестрам о том, что США их не бросят». В результате оказался под вопросом визит Эрдогана в Вашингтон, который намечался на 13 ноября. Возможно, будут осложнены взаимоотношения Турции и США на сирийском направлении, поскольку американские конгрессмены помимо резолюции по Геноциду армян приняли решение и о введении санкций против Анкары. Директор по делам Евразии в Институте исследований внешней политики Крис Миллер пишет в американском журнале: «Говоря об армянах, США держат не только вопрос о курдах открытым, но и стремятся сорвать сочинскую сделку Путина с Эрдоганом по северу Сирии, чтобы оторвать от них других комбатантов».

Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров. Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин Kremlin.ru

«Совместное патрулирование, предусмотренное соглашением Путина и Эрдогана, могло бы держать подразделения сирийских курдов подальше от границы, — подчеркивает Миллер. — Но, как хорошо известно Турции, удержание территории с организованной армией — это не единственный способ, которым курдские ополченцы могут вести войну, которая не должна быть закончена». Хотя масштаб игры значительно шире. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решение палаты представителей США историческим. В свою очередь МИД Армении поблагодарил конгрессменов, поддержавших документ, за их решимость при голосовании по этому вопросу. В ведомстве подчеркнули, что «признание Геноцида в Палате представителей — важный шаг в поддержке международных усилий, направленных на предотвращение подобных преступлений». Однако вряд ли это повлияет на активность Армении на международной арене. В свою очередь Азербайджан, как и Турция, осудил резолюцию палаты представителей о Геноциде армян. Скажется ли это на азербайджано-американских отношениях, сказать сложно. Но в складывающейся конъюнктуре любые серьезные осложнения на линии карабахского фронта будет восприниматься не в пользу Баку.

Как и действия Турции против курдов в Сирии. Видимо, не случайно Россия именно в такой момент приняла решение об усилении своей военной базы в Гюмри, ведь американцы стали пересматривать свою политику на турецком направлении. В этом одна из важных причин переоценки Вашингтоном «курдской проблемы» и «армянского вопроса». На данном этапе они пытаются изменить баланс сил в Сирии. Что дальше?